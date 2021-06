Diego Matos tem pré-contrato assinado com o Avaí e vai deixar o Paysandu

Diego Matos está de saída do Paysandu. O lateral-esquerdo tem pré-contrato firmado com o Avaí e, a partir de julho, estará livre para assinar vínculo definitivo com o clube catarinense, que disputa a Série B do Brasileiro. A tendência, porém, é que faça acordo para deixar o Papão agora, pouco menos de um mês do encerramento do contrato. A informação foi confirmada por OLiberal.

O acordo com o Avaí foi concretizado ainda durante o Campeonato Paraense. Diego Matos divide o mesmo empresário com Vinícius Leite, ex-atacante do Paysandu que, desde o ano passado, também está no Leão de Florianópolis.

Insatisfeito com a falta de oportunidades na Curuzu, Diego Matos deixa o clube na quarta temporada no time profissional. O lateral canhoto tem 24 anos, foi formado no próprio Paysandu e possui 51 jogos com a camisa alviceleste.

Além de Diego Matos, outros jogadores devem deixar o Papão nos próximos dias. Gabriel Barbosa é o único nome oficializado no momento, porém a saída se dá a pedido do Palmeiras, clube com o qual mantém contrato. A pretensão do Verdão é emprestá-lo ao FC Seoul, da Coreia.

Segundo apuração de OLiberal, Igor Goularte e Elyeser estão na lista de dispensas da diretoria alviceleste, que pretende liberar até seis atletas nesta semana, fruto do início ruim na Série C do Brasileiro.