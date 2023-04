Depois da eliminação na Copa do Brasil, Paysandu volta o foco para a semifinal do Parazão; veja

A saída da Copa do Brasil parece ter ficado no passado. Depois de uma breve história na competição nacional, os bicolores voltam à realidade, que os coloca diante de uma nova decisão, desta vez pelo Campeonato Paraense. No sábado (29), o Paysandu enfrenta o Águia de Marabá, pela volta da semifinal. Depois de vencer o primeiro duelo por 1 a 0, os bicolores decidiram a vaga diante da torcida, no Mangueirão.

Ainda que o sonho tenha durado pouco, os jogadores mostram bastante hombridade em reconhecer a superioridade que lhes trouxe várias lições. "Sabíamos que era um jogo muito difícil, diante do melhor time do futebol brasileiro. Temos que levar as coisas boas para frente. Sabíamos do nosso potencial, mas levamos um gol e isso nos prejudicou. Agora vamos focar no nosso objetivo no estadual", acredita o zagueiro Wanderson.

O camisa 4 tem sido uma das peças fixas no time titular montado pelo técnico Márcio Fernandes e acredita que, para recompor a confiança do grupo, os atletas precisam de motivação e repouso. "O descanso é primordial para um atleta. O descanso vem em primeiro lugar, para enfrentar essas batalhas. Sabemos que é um campeonato à parte, são jogos difíceis, de muita intensidade e precisamos estar preparados".

Sem a Copa do Brasil, o Papão ainda está bem servido de chances de título. Resta, além do Parazão, a final da Copa Verde, da qual o Paysandu é o maior campeão e luta pela quarta conquista. Se vencer uma delas, ou as duas, o zagueiro acredita que o clube dará uma guinada qualitativa na Série C.

"O nosso objetivo hoje é o estadual e a final da Copa Verde. Vamos em busca desses dois títulos. Vamos nos entregar da melhor maneira possível para ser campeões deles e chegar na Série C mais focado ainda". Antes disso, no entanto, o foco é estadual. Se vencer o Azulão, os bicolores engatam a primeira final do ano, contra o vencedor de Remo e Cametá.

"A gente tem uma pequena vantagem. Foi um jogo muito difícil. O Águia é um time bem treinado. Temos certeza que trouxemos uma boa vantagem, mas temos que saber usar no momento certo, na hora certa. Dentro de casa temos o apoio da fiel e vamos fazer um grande jogo. A nossa torcida é um espetáculo, será o nosso 12º jogador para este sábado", encerra. O jogo começa às 19 horas.