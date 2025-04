De luto, capitão do CRB-AL deve desfalcar o time contra o Paysandu na Série B

O CRB-AL deve seguir sem o zagueiro Luís Segovia, capitão da equipe, para a partida contra o Paysandu, válida pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para o próximo domingo (27), no estádio Mangueirão. O defensor está de luto com a família no Equador, devido à morte do pai.

Segovia foi liberado pelo clube alagoano para o sepultamento do pai na véspera do jogo contra o Athletico-PR, que ocorreu no último domingo (20). O jogador estava concentrado com o elenco do Galo Campina quando soube da notícia.

Com isso, o atleta foi liberado para acompanhar a família. Em entrevista ao GE de Alagoas, Ari Barros, executivo de futebol do clube, destacou que Segovia está recebendo todo o apoio do time neste momento difícil.

O zagueiro não se reapresentou após a partida contra o Furacão, que terminou com a derrota do CRB por 2 a 0, já que ainda está com a família no Equador. Assim, o jogador deve desfalcar o time contra o Papão no próximo domingo (27).

Para o lugar do titular, Eduardo Barroca deve manter Anderson Jesus na zaga ao lado de Henri. Essa foi a escolha do treinador para o duelo contra o Athletico-PR, na quarta rodada.

Cenário

O CRB faz um bom início de campeonato e ocupa a terceira posição na tabela. O time chegou a fechar a terceira rodada na liderança, mas a derrota para o Furacão fez a equipe cair. Ao todo, são três vitórias e uma derrota na competição até o momento.

Em contrapartida, o Paysandu está na zona de rebaixamento, com apenas um ponto. Embalado pelo título da Copa Verde e contando com o apoio da torcida, o Papão busca a primeira vitória.

O duelo entre Paysandu e CRB ocorre no domingo (27), às 17h, no Mangueirão. A partida terá cobertura completa e transmissão em tempo real no OLiberal.com.