Cria da base bicolor retorna à Curuzu após empréstimo ao futebol paulista

Cria da base do Paysandu, o zagueiro Kerve está de volta à Curuzu. O jogador de 22 anos estava emprestado ao Grêmio Prudente, time da segunda divisão do Paulistão. A rescisão do jogador com o clube paulista foi registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (30).

Kerve estava no Grêmio Prudente desde julho deste ano, mas não foi aproveitado em nenhuma partida. Em 2021, o zagueiro disputou apenas um jogo oficial, em março, pelo Papão, na estreia do Campeonato Paraense, contra o Castanhal.

A equipe de O Liberal apurou com uma fonte no clube que o jogador teve problemas familiares e, por isso, precisou voltar a Belém. Apesar disso, o Kerve não será reintegrado ao elenco que disputa a Série C do Brasileiro. O zagueiro deverá ser novamente emprestado.