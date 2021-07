Diretoria do Paysandu empresta zagueiro para o futebol paulista

O Paysandu aos poucos vai tentando enxugar seu elenco para o restante da temporada 2021. A diretoria do Papão anunciou nesta terça-feira (13), o empréstimo do zagueiro Kerve, para a equipe do Grêmio Prudente-SP, com o vínculo até o dia 10 de novembro deste ano.

Kerve , de 22 anos, foi formado nas categorias de base do Papão. Na temporada 2019 o jogador subiu para a equipe profissional, ainda no comando do técnico Hélio dos Anjos. Com a camisa do clube alviceleste foram três partidas oficiais, duas pela Copa Verde 2020 e outra pelo Campeonato Paraense deste ano. O zagueiro possui vínculo com o Paysandu até 30 de maio de 2022.