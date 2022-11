Copa Verde: de olho no troféu, Vila Nova prorroga contrato de atletas para a final contra o Paysandu

Paysandu e Vila Nova-GO começam a decidir a nona edição da Copa Verde nesta terça-feira, a partir das 18h30, no estádio da Curuzu, em Belém. A volta está marcada para o próximo dia 19, no Serra Dourada, em Goiânia, a partir das 19h. Para a decisão, os dois times fizeram arranjos no intuito de reforçar o elenco e o Tigre conseguiu, de última hora, segurar seis atletas para a final.

O goleiro Tony, o lateral-direito Railan, o zagueiro Alisson Cassiano, o meia Wagner, além dos atacantes Kaio Nunes e Diego Tavares, todos eles estavam sem contrato e deveriam deixar o Vila. No entanto, nesta segunda-feira a direção do clube anunciou a prorrogação contratual dos atletas.

Após a decisão, o departamento de futebol e os jogadores devem discutir uma possível renovação para a temporada do ano que vem. O Vila chegou à final da Copa Verde após eliminar o Operário VG, Real Noroeste e Brasiliense. Já o Papão da Curuzu derrotou Humaitá, Tocantinópolis e São Raimundo.