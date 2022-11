Vale título! Paysandu recebe o Vila Nova no jogo de ida da final da Copa Verde 2022

Pela sexta vez em nove edições, o Paysandu disputa a final da Copa Verde. Nesta terça-feira (15), a partir das 18h30, a bola rola no Estádio da Curuzu para o primeiro jogo, contra o Vila Nova, atual vice-campeão. Uma das curiosidades desta decisão é o reencontro do técnico bicolor, Márcio Fernandes, com o ex-clube.

Em 2020, já com a Série C do Brasileiro em andamento, Márcio chegou ao Vila e levou o clube ao acesso e ao título do torneio. Ainda por cima, o treinador levantou a taça após derrotar o Remo na decisão, clube em que o comandante também trabalhou, em 2019, mas foi demitido, após a queda ainda na fase de grupos.

Márcio Fernandes falou sobre este reencontro e o que já sabe do adversário: "É um time muito forte, um time de Série B. Trocaram muitos jogadores, agora mesmo saíram alguns no final, mas tem o Donato, o Formiga, jogadores que foram do nosso tempo e permanecem lá. São líderes que acrescentam muito ao Vila, mas temos competência de fazer uma boa partida, errar o menos possível para conseguir a vitória", comentou.

Oportunidade

A final da Copa Verde representa a chance do Paysandu minimizar - ainda que só um pouco - mais um fracasso na luta pelo acesso à Série B (quarto ano consecutivo). Já outros jogadores podem garantir uma renovação para a próxima temporada.

No caso de José Aldo, a chance é de acabar com as críticas em torno de seu desempenho. Parte da torcida apontou uma queda de rendimento do jogador, algo corroborado pelo técnico Márcio Fernandes, após a classificação para a final, que disse que deu as sondagens de outros clubes como explicação para o momento do meia. Nada melhor para Aldo que ser decisivo em jogos valendo um título.

Acompanhe a cobertura completa do jogo de ida final da Copa Verde pelo O Liberal. A volta será no sábado (19), às 19h, no Estádio OBA, em Goiânia. Ambas as partidas tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu x Vila Nova

Copa Verde - Jogo de ida da final

Data: 15/11/2022 (terça-feira)

Horário: 18h30

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leandro dos Santos Ruberdo (MS)

Quarto árbitro: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT)

Quinto árbitro: Acacio Menezes Leao (PA)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)

Prováveis escalações

Paysandu: Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Genílson, Naylhor e Patrick Brey; Mikael; Robinho, João Vieira, José Aldo e Gabriel Davis; Marlon.

Técnico: Márcio Fernandes.

Vila Nova: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Jordan, Willian Formiga; Sousa, Jean Martim, Matheusinho e Diego Tavares; Kaio Nunes e Neto Pessoa.

Técnico: Allan.