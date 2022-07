Contratado pelo Paysandu no início do ano, lateral deixa o Brasil e vai jogar no Iraque

De Belém, com “escala” no Piauí (PI) e de saída para o Iraque. O latera-direito Polegar, que pertencia ao Paysandu, mas que estava emprestado ao Altos-PI, está de malas prontas para jogar fora do Brasil. O jogador vai defender o Al-Karkh, do Iraque. A informação foi confirmada pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger.

Polegar, 7 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e foi contratado pelo Paysandu no início da temporada. Com a camisa do Papão entrou em campo 11 vezes e balançou as redes em duas oportunidades. Perdeu espaço no elenco bicolor e foi emprestado pelo Papão ao Altos-PI, clube que disputa a Série C do Brasileiro, mesma divisão do Paysandu. Na equipe piauiense Polegar atuou em sete partidas.

Presidente bicolor

Em contato com a equipe de O Liberal, Maurício Ettinger informou que na negociação o Paysandu não irá receber nenhum valor, pois existia uma cláusula no contrato do atleta a liberação do jogador em caso de proposta de fora do país.

Carreira

Antes de vestir a camisa do Papão e do Altos, Polegar jogou pelo Grêmio Barueri-SP, Central-PE, Interporto-TO, Porto-PE, Treze-PB, América-RJ, Ferroviário-CE e Caucaia-CE. A previsão é que Polegar se apresente no Al-Karkh, do Iraque, no início do mês de agosto.