Com vantagem nos confrontos, CSA não perde para o Paysandu há quase 20 anos; veja os números

Na próxima quarta-feira (16), o Paysandu encara o CSA-AL, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para o Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) e vale além da vaga, uma cota milionária e para isso precisa quebrar um “tabu”.

As equipes se enfrentaram apenas cinco vezes na história e o CSA possui uma ligeira vantagem. Foram duas vitórias do Azulão de Maceió, uma do Paysandu e dois empates. A última vitória do Papão foi justamente no Rei Pelé, palco da partida de quarta-feira. O Papão goleou o clube alagoano pelo placar de 3 a 0, no dia 20 de agosto de 2000, pelo módulo amarelo da Copa João Havelange, há quase 22 anos. Os gols do Bicolor paraense foram marcados por Tico, Nei e Edil.

Nesse período os clubes se enfrentaram somente em 2018, pela Série B do Brasileiro. Em Belém empate por 0 a 0, já em Maceió vitória do Azulão por 1 a 0. CSA x Paysandu duelam pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta (16), às 21h30, em Maceió. Quem vencer avança na competição, caso o jogo termine empatado, a vaga será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiebral.com.

VEJA OS CONFRONTOS

06.03.1985 - CSA 2 x 1 Paysandu - Brasileiro Taça de Ouro

17.04.1985 - Paysandu 0 x 0 CSA - Brasileiro Taça de Ouro

20.08.2000 - CSA 0 x 3 Paysandu - Copa João Havelange (Tico, Nei e Edil)

16.06.2018 - Paysandu 0 x 0 CSA - Série B

02.10.2018 - CSA 1 x 0 Paysandu - Série B