Adversário do Paysandu na Copa do Brasil vence e garante melhor campanha no estadual

Adversário do Paysandu no meio de semana pela Copa do Brasil, o CSA derrotou o Murici por 1 a 0, no último sábado (12), pelo Campeonato Alagoano. O duelo foi o último do Azulão antes do Papão visitar a equipe na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio Rei Pelé.

A partida entre CSA e Paysandu, pela segunda fase, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Em caso de empate, o jogo será decidido nos pênaltis.

Focado no jogo contra o Paysandu, o CSA, do técnico Mozart, entrou em campo com um time alternativo. Da equipe que venceu o Murici, apenas o goleiro Marcelo Carné deve ser titular contra o Bicola. O gol da vitória do CSA foi marcado pelo volante Giva, aos sete do primeiro tempo.

Com o triunfo, o CSA encerrou a primeira fase do estadual alagoano com a melhor campanha: invicto e com 17 pontos. Na semifinal, o Azulão fará o clássico com o CRB, em jogos de ida e volta.

A provável escalação do CSA contra o Paysandu é: Marcelo Carné, Igor, Wellington, Werley e Ernandes; Gabriel, Yann Rolim e Marco Túlio; Osvaldo, Felipe Augusto e Rodrigo Rodrigues.