Com Parazão suspenso, atacante do Paysandu admite Copa do BR como prioridade: 'Não se sabe nem quando volta'

Apesar da pausa forçada no Campeonato Paraense, as decisões continuam para o Paysandu. Na quarta-feira (16), o Papão visita o CSA-AL, às 21h30, no Rei Pelé, pela segunda fase da Copa do Brasil, em jogo único. O atacante Marlon admitiu que, com o Parazão suspenso, o torneio nacional é a prioridade da equipe:

"[O estadual] está paralisado, não tem nem como focar no Paraense, não se sabe nem quando volta. Então o foco agora é a Copa do Brasil. O Paysandu sempre vai buscar ganhar, se classificar e [na Copa do Brasil] não vai ser diferente. A gente já vem estudando o adversário e tenho certeza que vamos fazer um grande jogo", disse Marlon.

Sem jogo oficial, o Paysandu aproveitou o último fim de semana para realizar um jogo treino contra o time sub-20 do clube. Apesar da importância de manter o ritmo, Marlon também assumiu que seria bem melhor chegar para a decisão contra o CSA-AL com uma conquista de vaga nas semis do Parazão:

"A gente queria os jogos das quartas de finais. Já podia estar comemorando a passagem para a semifinal. Mas vamos ver pelo lado bom, temos mais tempo para descansar e trabalhar o time. [O jogo treino] foi importante também", concluiu Marlon.

A partida CSA x Paysandu tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.