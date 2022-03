Com Ricardinho e Serginho na lista; Paysandu viaja para encarar o CSA pela Copa do Brasil; veja os nomes

O Paysandu já está na cidade de Maceió (AL), onde enfrenta o CSA-AL, na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O Papão viajou na madrugada de hoje e vai trabalhar na capital alagoana nesses dois próximos dias. O técnico Márcio Fernandes relacionou 20 jogadores para o confronto diante do Azulão.

O atacante Robinho segue fazendo o tratamento na coxa direita e continua fora da equipe. Por outro lado, o Papão terá a presença do meia Ricardinho, grande destaque da equipe na atual temporada. Seu último jogo foi no clássico contra o Remo, no dia 20 de fevereiro. Outra novidade é o meia Serginho, que foi recém-contratado pelo Papão e poderá fazer a sua estreia com a camisa alviceleste.

A partida vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil, além de uma boa grana. Quem avançar fatura o valor de R$1.9 milhão de cota ofertada pela Confederação Paraense de Futebol (CBF). Nesta fase nenhum clube possui a vantagem do empate, caso o placar termine igual, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. Azulão x Papão jogam na próxima quarta-feira (16), às 21h e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Veja os jogadores relacionados

Goleiros: Elias Curzel e Thiago Coelho;

Zagueiros: Genílson, Heverton e Marcão;

Laterais: Igor Carvalho, João Paulo, Patrick Brey e Polegar;

Volantes: Bileu, Christian e Mikael;

Meias: José Aldo, Ricardinho e Serginho;

Atacantes: Danrlei, Dioguinho, Henan, Marcelo Toscano e Marlon.