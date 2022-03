Após jogo treino, técnico do Paysandu pensa no CSA-AL. 'Precisamos ser mais letais', avisa

Diante da torcida, o Paysandu realizou na manhã deste sábado um jogo treino contra o time do sub-20, no estádio da Curuzu, em Belém. O trabalho contou com a presença do recém contratado meia Serginho. O Papão volta a campo oficialmente no próximo dia 15, contra o CSA-AL, pela Copa do Brasil. Até que o Campeonato Paraense seja retomado, este é o próximo compromisso oficial dos bicolores.

Na avaliação do treinador do bicola, o Paysandu sai beneficiado, com condições de fazer ajustes, após cerca de 10 dias sem partidas oficiais. “A presença do torcedor sempre é importante. Além da cobrança, há uma confiança para os jogadores e isso traz coisas boas. A gente tem que pensar que no treino tivemos algumas situações para observar. É disso que a gente tirou proveito”, explica.

O largo período entre os jogos, na visão do técnico, pode ser considerado positivo, devido a importância do próximo compromisso, pela Copa do Brasil. “Depende da maneira como enxerga. Se olhar pelo tempo parado, de 10 dias, a gente tem um déficit. Se olhar pelo outro, temos um tempo maior para preparar jogadas, marcações. Eu acho que foi um tempo bom”.

Fernandes aproveitou para olhar os novos reforços, entre eles do meia-atacante Serginho. “É um jogador que começou comigo na base do Santos, conheço o potencial e sei das qualidades. É um jogador muito inteligente, de qualidade, e vai nos ajudar muito tanto na Copa do Brasil, Série C e Parazão”.

No próximo dia 15, o Paysandu volta a campo para enfrentar o CSA, que vem em boa campanha no certame estadual e Copa do Nordeste. Para isso, deseja fortalecer ao máximo a equipe, evitando surpresas desagradáveis em campo. “Você sabe que o adversário é qualificado. Não pode errar. Diante de uma equipe forte, é importante manter o foco. Mas em relação ao sistema tático não muda. Temos um jogo e nele precisamos reagir de uma forma um pouco mais letal”, encerra.