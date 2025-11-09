Com mudanças em todos os setores, Paysandu está escalado para enfrentar o Coritiba Ignácio apostou em um esquema com três zagueiros — Lucão, da base bicolor, Novillo e Quintana, estrangeiros que ganham chance após longo período sem minutagem O Liberal 09.11.25 19h48 Quintana volta ao onze (Paysandu) O Paysandu está escalado para enfrentar o Coritiba, neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B. Sob o comando do técnico interino Ignácio Neto, o time bicolor entra em campo com uma formação bastante modificada, tanto em peças quanto na parte tática. VEJA MAIS Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano Ignácio apostou em um esquema com três zagueiros — Lucão, da base bicolor, Novillo e Quintana, estrangeiros que ganham chance após longo período sem minutagem. Lucão e Pedro Henrique, ambos da base bicolor, ganham oportunidade entre os titulares, sendo o primeiro na defesa e o segundo no meio-campo. No ataque, Denilson, que também não atuava há várias rodadas, volta à equipe para formar o trio ofensivo ao lado de Marcelinho e Marlon. As mudanças indicam que o treinador interino quer observar novas opções e dar ritmo a jogadores pouco utilizados, em um momento em que o clube já está matematicamente rebaixado, mas busca encerrar a temporada com dignidade diante da torcida na Curuzu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU DAQUI HÁ POUCO Com mudanças em todos os setores, Paysandu está escalado para enfrentar o Coritiba Ignácio apostou em um esquema com três zagueiros — Lucão, da base bicolor, Novillo e Quintana, estrangeiros que ganham chance após longo período sem minutagem 09.11.25 19h48 É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 FIM DE FESTA Ignácio Neto tenta motivar jogadores do Paysandu: chance de se mostrar ao mercado Treinador tenta repassar aos atletas que decidiram permanecer, que o jogo pode ser uma vitrine ou até mesmo a chance de permanecer no clube para a próxima temporada, o que é desejo de alguns 07.11.25 20h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 09.11.25 7h00