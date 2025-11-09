Com mudanças em todos os setores, Paysandu está escalado para enfrentar o Coritiba

O Paysandu está escalado para enfrentar o Coritiba, neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B. Sob o comando do técnico interino Ignácio Neto, o time bicolor entra em campo com uma formação bastante modificada, tanto em peças quanto na parte tática.

Ignácio apostou em um esquema com três zagueiros — Lucão, da base bicolor, Novillo e Quintana, estrangeiros que ganham chance após longo período sem minutagem. Lucão e Pedro Henrique, ambos da base bicolor, ganham oportunidade entre os titulares, sendo o primeiro na defesa e o segundo no meio-campo. No ataque, Denilson, que também não atuava há várias rodadas, volta à equipe para formar o trio ofensivo ao lado de Marcelinho e Marlon.

As mudanças indicam que o treinador interino quer observar novas opções e dar ritmo a jogadores pouco utilizados, em um momento em que o clube já está matematicamente rebaixado, mas busca encerrar a temporada com dignidade diante da torcida na Curuzu.