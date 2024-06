Com expectativa de público recorde, Paysandu recebe o Operário-PR na Curuzu pela Série B

A fase do Paysandu na Série B é boa, mas ainda não é traduzida em uma melhor classificação. Apesar de estar há três jogos sem perder, o Papão segue na parte debaixo da tabela da Segundona e vê de perto a zona de rebaixamento. O grande objetivo do time é se afastar o máximo possível do Z-4 e passar a olhar para o topo. Uma oportunidade de somar pontos, inclusive, está na porta. Neste domingo (30), o Bicola enfrenta o Operário-PR, no estádio da Curuzu, pela 13ª rodada, em partida que pode marcar recorde de público.

Pelo menos foi isso que afirmou o presidente alviceleste, Maurício Ettinger. Na última semana, o mandatário bicolor disse que, até a tarde de quarta-feira (26), cerca de oito mil torcedores já haviam garantido presença na partida. Atualmente, o recorde de público do Papão em partidas na Curuzu é de 13.120, obtido na partida contra o CRB-AL.

"Será nosso primeiro jogo em casa, em um domingo à tarde, o que é sempre excelente para o futebol. Se o torcedor já comparece em grande número quando jogamos numa terça-feira, tarde da noite, imagina então em um domingo de tarde. Acredito que temos tudo para quebrar nosso recorde de público na Série B", projetou.

Momentos

Paysandu venceu a Chapecoense-SC, pela rodada passada da Série B do Brasileirão (Jorge Luís Totti/ Paysandu)

O ânimo da Fiel Bicolor é explicado pelo bom momento vivido pelo time. Na rodada passada, o Papão bateu a Chapecoense-SC, fora de casa, por 2 a 1, e somou a terceira partida sem perder. Antes disso, o time de Hélio dos Anjos havia empatado com o CRB-AL em 1 a 1, na Curuzu, e vencido o Ituano-SP, em Itu, pelo elástico placar de 5 a 3.

Apesar dos pontos somados, a posição do time na tabela incomoda. Até o início da 13ª rodada, a equipe bicolor estava na 15ª colocação, com 15 pontos conquistados. A distância para o CRB-AL, primeiro time dentro da zona de rebaixamento era pequena: apenas três pontos.

Para seguir pontuando na Série B, o Papão não terá, no entanto, um adversário fácil. O Operário-PR começa a rodada na 3ª posição da Série B, com 21 pontos conquistados. Em caso de vitória diante do Paysandu, o clube pode terminar o final de semana até na liderança do torneio.

O bom desempenho na tabela foi conquistado por uma equipe que possui uma defesa sólida, mas que, em contrapartida, cria muito pouco ofensivamente. Segundo o Sofascore, o Operário-PR tem bons números defensivos, sendo a melhor defesa da Série B até então, com seis gols sofridos. No entanto, o Fantasma é o terceiro clube que menos criou chances claras de gol na Segundona.

Elencos

Zagueiro Lucas Maia volta ao Papão após suspensão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu terá um desfalque certo para a partida contra o Operário-PR. Pendurado com dois cartões amarelos, o volante Leandro Vilela foi novamente advertido na rodada passada e ficará de fora do encontro com o Fantasma por suspensão. Além dele, o zagueiro Luan Freitas e o meia Biel devem seguir de fora, ambos com lesão na coxa.

No entanto, o clube vive a expectativa pelo retorno do meia Robinho. O experiente jogador estava em fase final de transição física na semana passada e pode aparecer entre os relacionados neste domingo.

Quem volta de suspensão é o zagueiro Lucas Maia, após cumprir suspensão na rodada passada. A tendência é que ele componha a dupla de zaga titular do Papão ao lado de Quintana. Vale destacar que o Papão nunca perdeu um jogo com os dois atuando juntos na defesa.

Já o Operário-PR não terá o lateral-direito Pacheco, que pediu dispensa do clube na última sexta-feira (28). Além dele, quem não joga é o volante Rodrigo Lindoso, que levou cartão amarelo diante do Botafogo-SP, na rodada passada, e está suspenso.

Quem pode retornar para a equipe é o zagueiro Allan Godói e o volante Dudu Scheit. Ambos estavam em fase de transição física na semana passada e tem possibilidade de aparecerem entre os relacionados.

Ficha técnica

Paysandu x Operário-PR

Série B do Campeonato Brasileiro

13ª rodada

Data: 30 de junho

Hora: 16h

Local: Estádio da Curuzu

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Lucas Costa Modesto (DF) e Schumacher Marques Gomes (DF)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Lucas Maia, Quintana e Kevyn; João Vieira, Netinho e Juninho; Jean Dias, Nicolas e Esli García. Técnico: Hélio dos Anjos.

Operário-PR: Rafael Santos; Ocampos, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy e Pedro Lucas; Maxwell, Rodrigo Rodrigues e Daniel Lima. Técnico: Rafael Guanaes