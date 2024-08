Com excesso de desfalques, Paysandu pode ter a presença de Brendon contra o Goiás

O Paysandu fez um último trabalho na capital paraense antes da viagem para Goiânia, onde encara o Goiás, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco trabalhou com bola na Curuzu, sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. O comandante bicolor tem várias "missões" a cumprir antes de fechar a onzena titular da partida. A principal delas é organizar o comportamento tático do time, que tem vários desfalques, seja por lesão ou cartão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Nesse emaranhado de dúvidas, um nome pode surgir para desafogar o setor criativo. Sem Cazares, suspenso no último jogo, uma opção recai sobre Brendon, de 22 anos. O meia não teve muitas oportunidades, mas devido a necessidade, pode ser acionado entre os 11 que começam a partida na Serrinha, a partir das 18h30 deste domingo (1). "Eu vejo que nada é por acaso. O Hélio não decidiu me utilizar no começo, mas continuei trabalhando. Estou muito focado para ajudar o Paysandu e vejo que esse momento é para isso. Chamar a responsabilidade. Entendo que vamos conseguir coisas maravilhosas nesse campeonato", diz o meia, que sabe da dificuldade em buscar espaço num time com nomes experientes.

"O importante é ressaltar o trabalho que a equipe inteira vem fazendo. Nenhum jogador fica feliz por estar no banco, de não ser usado, mas eu vim com a mente aberta, aprender com os meus companheiros. Eu tenho que aproveitar muito. Um elenco que tem Cazares, Robinho, Nicolas, um elenco recheado de jogadores experientes. Eu dou o meu melhor. Quando for usado espero aproveitar da melhor maneira possível", garante.

VEJA MAIS



Mesmo consciente da situação delicada, o jogador diz que no elenco não há espaço para lamentações e que a proximidade com a zona de rebaixamento deve ser usada como um estímulo para a partida. "A gente tem que focar nas coisas que realmente importam. O que passou foi uma fatalidade. A gente trabalha para ganhar, precisamos encarar a realidade, porque só depende da gente sair dessa situação. A gente tem que buscar a felicidade dentro de campo que as coisas acontecem naturalmente. Não vamos dar ouvidos para as coisas que podem abalar emocionalmente", pontua.

Caso seja escalado, Brendon deve atuar como meia ofensivo, fazendo a função que até o jogo passado foi de Cazares, tendo ele a missão de furar o bloqueio defensivo de um adversário que está na parte de cima da tabela. "Acredito que vai ser um jogo muito difícil, pois é um time que está buscando o acesso , além de ser na casa deles. Agora, temos qualidade para buscar esse resultado. Treinamos muito para isso e estamos confiantes para o jogo", encerrou.