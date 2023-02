Com dois gols de ex-Remo, Paysandu vence o Itupiranga pelo Parazão

O Paysandu venceu o Itupiranga, na noite desta quinta-feira (9), por 3 a 1, no Estádio da Curuzu. A partida marcou a estreia bicolor no Parazão 2023. Mário Sérgio (duas vezes) e Hernández fizeram para o Bicola, enquanto Fabinho descontou para o Crocodilo.

Novo Papão

Com o Paysandu desfalcado, o técnico Márcio Fernandes mandou o novo Bicola a campo com um 4-3-3, com João Vieira em uma nova função (meia-esquerda) e Jiménez à frente da zaga. Já o meia Fernando Gabriel veio para o lugar que era de José Aldo.

Início movimentado

A partida começou a mil, com ambas as equipes buscando o gol e obrigando os goleiros a trabalharem. O Paysandu pressionava a saída de bola do adversário e, num desses lances, conseguiu um pênalti marcado em cima de Mário Sérgio. O próprio bateu e abriu o placar aos 17 do primeiro tempo.

A partir daí, o Itupiranga passou a pressionar o Paysandu, ainda que permitisse o contra-ataque ao Bicola. Com Lukinhas como principal jogador da equipe, o Crocodilo chegou ao objetivo. Aos 33, o mesmo Lukinhas cobrou falta na área, Thiago Coelho fez grande defesa em cabeçada de Charles, mas no rebote Fabinho igualou.

A resposta do Paysandu veio imediatamente. Logo aos 34, na saída de bola, Alex Matos cruzou para a área e Mário Sérgio, livre, cabeceou para fazer o terceiro do Papão e o segundo dele na noite: 2 a 1.

Mudanças pós-intervalo

No intervalo, Márcio Fernandes promoveu algumas mudanças no Paysandu e consequentemente no esquema tático. O treinador tirou Alex Matos e promoveu a estreia do volante Rithely. Com isso, os bicolores passaram a jogar em um 4-4-2 em losango, com Fernando Gabriel à frente, Jiménez como primeiro volante e Rithely e João Vieira nos lados.

Expulsão

Aos nove do segundo tempo, Lukinhas recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um a mais, na teoria, o Paysandu passaria a ir para cima do adversário e buscar uma goleada. No entanto, o jogo perdeu em ímpeto na etapa final e parecia que terminaria desta forma.

Mais um

Porém, aos 39, o meia venezuelano Hernández, que também estreou neste jogo, aproveitou um erro da defesa adversário e sacramentou a vitória do Paysandu: 3 a 1.

Próximo jogo

O Papão volta a campo na próxima terça-feira (14), às 20h, contra o Tapajós. A partida será realizada na Curuzu, mas o mando é do Boto da Amazônia. Acompanhe a cobertura Lance a Lance da partida pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu x Itupiranga

Campeonato Paraense - 2ª rodada

Data: 09/02/2023 (quinta-feira)

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

Auxiliares: Bárbara Roberta Costa Loiola (PA) e Ederson Brito de Albuquerque (PA)

Gols: Mário Sérgio aos 17/1T e aos 34/1T, Hernández aos 39/2T; Fabinho aos 33/1T

Cartões amarelos: Gabriel Davis, Jiménez, Bruno Alves e Rithely; Charles e Betinho

Cartões vermelhos: Lukinhas

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos (Gabriel Davis), Genílson, Naylhor e Juan Tavares (Juan Pitbull); Jiménez, João Vieira e Fernando Gabriel (Hernández); Bruno Alves, Alex Matos (Rithely) e Mário Sérgio (Stéfano)

Técnico: Márcio Fernandes

Itupiranga: Gustavo; Vivico (Adilson), Charles, Tácio e Hercules; Wellington Pará, Mage (Gabriel Marabá), Lukinhas e Fabinho; Tayron (Betinho) e Ramon (Kevin)

Técnico: Wando da Costa