Há 20 anos, ídolo Robgol estreava pelo Paysandu e marcava dois gols; Papão faz homenagem

O Paysandu possui vários ídolos, mas um dos mais recentes e que o torcedor sempre cita em conversas e debates de futebol é Robgol. O ex-atleta bicolor completou nesta quinta-feira (2), 20 anos da estreia com a camisa do Papão.

O primeiro jogo de Robson pelo Paysandu foi no clássico contra a Tuna Luso, no Mangueirão. Vitória bicolor por 3 a 2 e o artilheiro não passou em branco. Deixou sua marca duas vezes e fez a festa da Fiel no Colosso do Bengui.

Robigol foi homenageado pelo Paysandu com uma postagem no perfil oficial do clube no Instagram. O ex-atacante que é paraibano e “adotou” Belém, fez questão de retribuir o carinho e respondeu a publicação feita pelo clube bicolor

“O início de uma linda história, Paysandu. Que honra”, escreveu, Robigol.

Ele também recebeu o carinho de vários torcedores nas redes sociais, muitos deles relembraram as passagens pelo clube alviceleste, que marcou a história do clube não só em competições nacionais, mas também internacional, como na disputa da Copa Libertadores daquele mesmo ano.

Comentários dos torcedores

“Esse era brabo” Máximo respeito” – Manfredo Voss

“Hoje seria titular na Seleção Brasileira fácil. Na época dele a concorrência era grande e tinha a questão do preconceito por estar em um clube da região Norte. Época em que eu tinha gosto de ir ao estádio, Artilheiraço” – Cláudio Ferreira

“Esse honrava a camisa. Grande Robgol” – Lucas Juan

“Honrou o manto como poucos! Um craque dentro e fora de campo. Obrigado por tudo, Robigol” – Wallace Alves

O artilheiro bicolor iniciou a trajetória no Papão em 2003 e no mesmo ano foi para o Oita Trinita, do Japão. Rodou pelo Santos-SP, Sport-PE e Juventude e retornou ao Paysandu em 2005 e encerrando a carreira em 2007, com a camisa bicolor foram várias partidas e mais de 70 gols.