VÍDEO: Há 16 anos, Paysandu goleava o Cruzeiro com ‘show’ de Robgol e Rafael Moura

Há exatos 16 anos, Paysandu x Cruzeiro-MG se enfrentavam no Mangueirão pela Série A de 2005, para jogar uma partida que foi anulada, por conta do escândalo envolvendo o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que manipulou resultados da competição, segundo a Polícia Federal. Ao todo 11 jogos foram anulados e um deles foi entre Paysandu x Cruzeiro, que no primeiro jogo terminou com a vitória da Raposa por 2 a 1, porém, no jogo que realmente valeu, o Papão engoliu o time mineiro e venceu por 4 a 1, de virada.

Com mais de 31 mil torcedores pagantes no Mangueirão, o Cruzeiro abriu o placar ainda no primeiro tempo com Diego, porém, na segunda etapa o Paysandu voltou letal. O Papão empatou com Rafael Moura aos 10 minutos, virou com Robson aos 15 e ampliou com um golaço de falta de Robson. Já na reta final o Papão ampliou com Rafael Moura escorando de cabeça.

Assista aos gols

Na temporada 2005 o Cruzeiro fechou a competição na oitava posição com 60 pontos e garantiu uma vaga na Sul-Americana. Já o Paysandu acabou rebaixado para a Série B com 41 pontos, na 22ª posição.