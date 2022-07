Com cinco mudanças, Márcio Fernandes esboça time titular do Paysandu para partida da Série C

Em meio a uma série de desfalques, o técnico Márcio Fernandes já esboçou qual deve ser o time titular do Paysandu que vai entrar em campo segunda-feira (25), contra o Figueirense-SC, pela 16ª rodada da Série C. Entre os prováveis jogadores que devem começar jogando, está o atacante Dalberto, recém-contratado pelo Bicola e que foi regularizado nesta semana.

O esboço de time titular foi formado no treino do Paysandu na última quarta-feira (20). De acordo com a atividade, estes devem ser os prováveis onze iniciais do Papão:

Thiago; Igor Carvalho, Genilson, Bruno Leonardo e João Paulo; Mikael, Wesley e José Aldo; Marlon, Robinho, Toscano (Dalberto).

Durante a atividade, Márcio fez um treino diferente. Ele dividiu o elenco em dois times: um com onze jogadores na linha, atacando um outro com dez jogadores de linha, mais o goleiro Thiago Coelho. A primeira equipe continha os jogadores que costumam ser titulares com o Papão.

A dúvida entre Toscano e Dalberto se dá pelo fato de que ambos os jogadores exerceram a mesma função na atividade. Além disso, como o time escolhido tinha onze jogadores de linha - um a mais do que numa partida oficial - algum atleta que participou do treino deverá ir para a reserva.

Mudanças na linha defensiva

Márcio planeja, pelo menos, duas mudanças no primeiro terço de jogo do Paysandu. Suspenso, Patrick Brey não poderá jogar contra o Figueirense e dará lugar a João Paulo. Na zaga, Bruno Leonardo deve figurar entre os titulares ao lado de Genílson. Douglas, titular ao lado de Bruno na partida contra o Vitória-BA, sentiu dores no joelho e não treinou. A mesma coisa ocorreu com Lucas Costa, que ainda não foi liberado pelo departamento médico.

Meio de campo mais robusto

Um dos responsáveis pela falha que gerou o gol da derrota do Paysandu na última partida, contra o Vitória-BA, o volante João Vieira deverá ir para o banco de reservas. Quem deve ganhar espaço na equipe é Mikael, que esteve suspenso na rodada passada. Ele, ao lado de Wesley, devem ser os volantes titulares.

Mais a frente, José Aldo volta à titularidade no lugar de Serginho. Assim como Mikael, o meia também esteve suspenso no último jogo da Terceirona.

Série C

A partida entre Paysandu e Figueirense ocorre na próxima segunda-feira (25), às 18h, na Curuzu. O confronto terá transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.