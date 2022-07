Paysandu leva vantagem nos confrontos contra o Figueirense em Belém; veja números

Paysandu e Figueirense se enfrentam na próxima segunda-feira (25), no estádio da Curuzu, em Belém, pela 16ª rodada da Série C do Brasileirão. Além de tentar manter a vice-liderança na classificação geral do torneio, o Papão busca manter o retrospecto positivo diante do adversário. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Bicola saiu de campo com a vitória na metade das vezes que enfrentou o alvinegro catarinense.

Segundo o levantamento, Paysandu e Figueirense já se enfrentaram 16 vezes em toda a história. Nestes confrontos, foram oito vitórias do Paysandu, três empates e cinco vitórias do Figueirense. Além da vantagem no resultado final dos jogos, o Bicola também sai na frente do adversário no número de gols marcados: o ataque alviceleste balançou as redes 30 vezes no duelo, enquanto o clube catarinense só marcou 26.

Clubes são bons mandantes

No histórico de confrontos entre as equipes, os mandantes costumam levar a melhor. Em partidas disputadas em Belém, o Papão saiu vencedor em sete das nove oportunidades. Já o Figueira saiu da capital do Pará com apenas duas vitórias.

Nos confrontos em Florianópolis, a equipe alvinegra tem vantagem nos duelos. Foram sete partidas na capital de Santa Catarina, com uma vitória do Paysandu, três empates e três vitórias do Figueirense.

Paysandu venceu último duelo

A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2018, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão. Naquele ano, o Paysandu estava bastante ameaçado pelo rebaixamento e precisava vencer o clube catarinense para poder voltar a sonhar com a permanência na Segundona.

A partida, disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, terminou com uma vitória de virada do Papão por 3 a 2. Os gols do jogo - marcados por Pedro Carmona, Renato e Fernando Timbó - deram sobrevida à equipe bicolor na competição. No entanto, o Lobo acabou amargando o rebaixamento após ser goleado pelo Atlético-GO por 5 a 2 na última rodada, na Curuzu.

Próximo jogo

A partida entre Paysandu e Figueirense ocorre na próxima segunda-feira (25), às 18h, na Curuzu. O confronto terá transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.