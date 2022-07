Zagueiro Marcão deve ser dispensado do Paysandu nesta quinta-feira (21)

O zagueiro Marcão será dispensado do Paysandu nesta quinta-feira (21). O jogador deverá ter o contrato rescindido após negociação com a diretoria do clube nas últimas horas. A informação foi confirmada por O Liberal em contato com fontes internas do Papão. Segundo apurou a reportagem, houve uma reunião entre dirigentes nos últimos dias e o assunto foi abordado.

Entre as razões para a saída antes do fim da temporada está a expulsão contra o Vitória, no último domingo (17), pela Série C. Marcão entrou no segundo tempo da partida e tomou o cartão vermelho após apenas um minuto em campo. O Paysandu perdeu a partida por 1 a 0, no Barradão, em Salvador (BA).

Questionado pela reporagem, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, limitou-se a dizer: "informações pelo site do clube". Outro dirigente bicolor procurado por O Liberal confirmou que uma reunião foi realizada, mas que não poderia se posicionar a respeito do assunto.

Marcão esteve presente na Curuzu na quarta-feira. O zagueiro treinou normalmente durante a semana e participou da movimentação realizada durante a noite de quarta, antes dos festejos comemorativos à conquista da Tríplica Coroa do Paysandu.

Com a saída de Marcão, restam como opções para a zaga no elenco bicolor Genilson, Lucas Costa, Bruno Leonardo e Douglas.

Reincidente

A expulsão contra o Vitória foi a segunda de Marcão na temporada. A primeira ocorreu na decisão do Campeonato Paraense, contra o Remo. E foi da mesma maneira: somente um minuto depois de entrar em campo. O Re-Pa era, até então, o último jogo do defensor com a camisa alviceleste.

Marcos Wilson da Silva tem 26 anos e é natural do Rio de Janeiro. Ele foi contratado pelo Paysandu no início do ano, por indicação do técnico Márcio Fernandes. Antes, disputou a Série B de 2021 pelo Londrina, também sob o comando de Fernandes.

Esta foi a segunda passagem de Marcão pelo Pará. O zagueiro defendeu Remo em 2019, jogou 27 partidas e marcou três gols. No Papão, foram 12 jogos e um gol.