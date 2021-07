Ajudando o Paysandu, Roger Aguilera revela procura por meias na Série B e descarta ex-Grêmio

Não vencer em casa, cobrança por resultados, saída do G-4. O Paysandu vive um momento de turbulência na Série C do Brasileiro. Na quinta posição com 12 pontos, o Papão busca no mercado um meia e o Roger Aguilera, que já atuou no clube bicolor no departamento de futebol, está ajudando na atual gestão. Roger comentou sobre o mercado, perfis de atletas que a diretoria procura e descartou a chegada de Cícero, ex-Botafogo, Fluminense-SE e Grêmio-RS.

“Estou ajudando o Paysandu, como sempre fiz, agora na questão do meia está difícil. Temos procurado bastante, inclusive em clubes da Série B. Existem alguns nomes e estamos trabalhando para trazer contratações”, disse.

O dirigente alviceleste tratou de descartar a chegada do meia Cícero, que teve passagens pelo São Paulo-SP, Grêmio, Fluminense-RJ e que terminou a temporada 2020 no Botafogo e está sem clube.

“Procuramos o Bruno Cesar (ex-Vasco), foi um nome que estava no mercado, mas acabou não dando certo. Já o meia Cícero não entramos em contato”, finalizou.