Lucas Costa não treina com elenco do Paysandu e é dúvida para partida contra o Figueirense-SC

O técnico Márcio Fernandes ainda terá dificuldades para escalar a dupla de zaga titular do Paysandu para a partida contra o Figueirense-SC, pela Série C. O zagueiro Lucas Costa, que se recupera de uma lesão no joelho, não treinou com o restante do elenco na última quarta-feira (20). Por conta disso, a presença do jogador entre os relacionados ainda é dúvida.

A última vez que Lucas Costa entrou em campo vestindo a camisa do Paysandu foi no clássico Re-Pa, pela 13ª rodada da Série C. Desde então, o jogador não tem atuado e já ficou fora do time titular do Papão por duas partidas - Confiança e Vitória-BA.

Antes da lesão, Lucas Costa era titular absoluto da zaga do Papão, ao lado de Genílson, capitão da equipe. Desde quando chegou a Belém, no início da Série C, o zagueirão atuou em 11 partidas e marcou um gol.

Caso Lucas não tenha condições de jogo, Márcio Fernandes deve optar por Bruno Leonardo ao lado de Genílson. Apesar de ser criticado pela torcida e ter apresentado falhas nas últimas partidas, Bruno é a única opção da comissão técnica. Além dele, Douglas sentiu o joelho no último treino e Marcão deve ser dispensado do clube.

A partida entre Paysandu e Figueirense ocorre na próxima segunda-feira (25), às 18h, na Curuzu. O confronto terá transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.