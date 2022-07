Patrick Brey volta a treinar com elenco do Paysandu após sair lesionado de partida da Série C

Apesar de sair de campo lesionado na partida contra o Vitória-BA pela 15ª rodada da Série C, o lateral-esquerdo Patrick Brey, do Paysandu, treinou normalmente com o elenco bicolor na última quarta-feira (20), no estádio da Curuzu. No entanto, um dos destaques do Papão na temporada ficará de fora da próxima partida do Bicola na Terceirona por suspensão.

Patrick Brey saiu de campo no confronto contra o Vitória-BA no intervalo da partida, sentindo dores musculares. No lugar do jogador, entrou o lateral João Paulo, que deve ser titular no jogo contra o Figueirense-SC na próxima segunda (25).

O condicionamento físico do jogador chamou atenção após o desembarque da delegação bicolor em Belém. O atraso no voo de volta do Paysandu , em razão de problemas na pista do aeroporto da capital paraense, levantou suspeitas sobre um possível atraso no cronograma de recuperação do atleta. No entanto, Brey conseguiu restaurar a parte física em poucos dias.

A partida entre Paysandu e Figueirense ocorre na próxima segunda-feira (25), às 18h, na Curuzu. O confronto terá transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.