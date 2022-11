Chapecoense sonda atacante do Paysandu e executivo cita outros dois jogadores do Papão

Final de temporada e os clubes iniciam procura por jogadores no mercado. Uma das equipes é a Chapecoense-SC, que monitora alguns atletas do Paysandu. A informação foi conformada pela equipe de O Liberal, com o executivo de futebol Alarcon Pacheco, que citou três atletas do clube paraense, mas descartou “fazer leilão” por jogadores.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Em conversa com a equipe de esporte, o executivo de futebol Alarcon Pacheco falou do interesse no atacante Danrlei, do Paysandu. O profissional da Chapecoense afirmou que conversou com o representante do atleta, mas a resposta não foi tão boa.

“Estamos procurando alguns jogadores, todo atleta que se destaca a Chapecoense monitora e o Danrlei é um deles. Temos um orçamento baixo, não podemos fazer loucura. Falei com o Fabiano, acredito que seja o representante do Danrlei e ele informou que recebeu algumas propostas pelo atleta, mas nossa política é não fazer leilão”, disse.

VEJA MAIS

Danrlei está na segunda temporada vestindo a camisa do Paysandu. O paraense de 26 anos realizou nesse período 48 jogos e marcou 14 gols, 10 deles nesta temporada.

O executivo da Chapecoense citou que o Paysandu possui bons jogadores, mas explicou como a Chape está trabalhando na montagem do elenco.

“O Paysandu possui jogadores que se destacam, além do Danrlei tem o José Aldo e o Marlon. Mas a Chapecoense trabalha com atletas que estão ficando livres no mercado, sem multas. Mas não existiu contatos por esses dois”, comentou.

O contrato do atacante Danrlei e do meia José Aldo com o Paysandu terminam após a Copa Verde, já o vínculo de Marlon vai até dezembro de 2024.