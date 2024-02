Canaã recebe o Paysandu em jogo de 'vida ou morte' pela 7ª rodada do Parazão

Canaã e Paysandu jogam a partir das 16 horas deste sábado (23), no estádio Rosenão, em Parauapebas. O confronto é válido pela 7ª e penúltima rodada do Campeonato Paraense, que começa a decidir seus classificados rebaixados. Se para os bicolores a partida serve de laboratório, para a Águia da Cananeia o duelo tem dois pesos: vida ou morte.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Uma possível derrota representa a queda iminente do clube de volta à Segundinha do Parazão. Para manter viva a esperança, o Canaã precisa sair com uma vitória neste confronto e enfrentar o São Francisco na última rodada, longe de casa. O técnico Léo Goiano concluiu o processo de formação da equipe titular, preparando a onzena para enfrentar o líder do Parazão, ainda invicto.

Apesar da pressão enfrentada ao competir contra um time da Série B, o Canaã entra em campo confiante, contando com o apoio maciço de sua torcida, que adquiriu ingressos no valor de R$ 30 e R$ 60. O treinador Léo Goiano tende a manter a base da equipe que jogou na última rodada, apesar da derrota por 1 a 0 para a Tuna Luso, em Belém, disposto a sair da lanterna do Parazão, com três pontos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Raio-x do artilheiro: Maioria dos gols de Nicolas pelo Paysandu foram de cabeça; veja números]]

Do lado bicolor, a escalação titular pensada por Hélio dos Anjos permanece uma incógnita, visto que o Papão se prepara para um confronto crucial no meio da próxima semana, pela Copa do Brasil, contra o Ji-Paraná em Rondônia. Em virtude disso, optou-se por poupar vários titulares, conforme informado pelo próprio técnico ao longo da semana.

O goleiro Matheus Nogueira, por exemplo, pode ser ausência na equipe, assim como a dupla de zaga composta por Bryan e Wanderson. Embora a lista de relacionados ainda não tenha sido divulgada pelo clube, é provável que jogadores como Luan Freitas, na zaga, e Edinho, no ataque, assumam posições entre os titulares. O Paysandu já assegurou sua vaga nas quartas de final do Parazão, porém ainda busca consolidar a liderança geral. Atualmente, lidera o estadual com 16 pontos, quatro à frente da Tuna, a segunda colocada. Na última rodada, o Paysandu enfrentará o Castanhal, em Belém.

Ficha Técnica

Data: 23/02/2024

Hora: 16h

Local: estádio Rosenão

Árbitro: Klever da Costa Lobo

Assistentes: Nayara Lucena Soares e Augusto Klemereson Mendes Diniz

Canaã: Matheus Poletine; Vinícius, Mimica, Matheus e Batista; Wanderlan, Samuel e Railson; Vini Santos, Marudá e Caé.

Técnico: Léo Goiano

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Carlão, Naylor e Kevyn; João Vieira, Netinho e Juninho (Biel); Hyuri, Nicolas e Edinho.

Técnico: Hélio dos Anjos