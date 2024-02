Paysandu: zagueiro retorna de lesão e esperar atuar na 'mexida' de Hélio dos Anjos

Seis rodadas após o início do Campeonato Paraense, o zagueiro Carlão pode retornar ao time do Paysandu, que enfrenta o Canaã neste sábado (24), às 16h, no estádio Rosenão, em Parauapebas. O jogador retornou ao grupo de relacionados depois de um período em recuperação, causado por uma lesão na partida contra o Caeté, na 2ª rodada da competição.

Vindo do futebol português, o zagueiro viu de fora das quatro linhas o Papão dominar a competição, alcançando a classificação antecipada. Dessa forma, o técnico Hélio dos Anjos tem falado em experimentar novas formações e testar atletas que ainda possuem pouca minutagem no estadual. Esta, provavelmente, pode ser a chance do retorno aos titulares.

"Meu pensamento era manter uma sequência de jogos e acabou que, no segundo jogo, tive a infelicidade de levar a pior em uma dividida. Graças a Deus consegui me recuperar bem mais rápido do que a previsão que me deram e também consegui ser relacionado contra o Cametá. Vencemos bem, agora vamos forte de novo para emendar essa sequência de vitórias que temos", avalia.

Depois do susto, Carlão disse estar mais atento às jogadas de contato. "Eu sempre fui um cara de me cuidar, sempre faço o pré e o pós-treino. Foi mesmo uma infelicidade. Fica um alerta maior nas divididas, como o professor mesmo falou, que eu poderia ter evitado aquela entrada."

Sobre a oportunidade de voltar ao time, o defensor sabe que não será sob pressão da torcida, afinal de contas, o time é líder do campeonato com quatro pontos de diferença para o segundo colocado. No entanto, o adversário terá postura contrária, querendo a vitória de qualquer jeito para sair da lanterna do Parazão, com apenas três pontos.

"Nenhum jogo é fácil. Sabemos do peso que é jogar no Paysandu, enfrentar outra equipe. O respeito vai além de qualquer coisa e estamos conseguindo impor isso vencendo bem os nossos adversários. E a melhor maneira manter essa relação é fazer em campo, e não ficar falando. É isso que o professor pede, assim, consequentemente a vitória virá", encerra.