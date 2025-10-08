Bryan Borges admite falhas e desabafa após derrota: 'Faltou tudo no segundo tempo' Em entrevista após o jogo, o jogador foi direto ao avaliar o desempenho da equipe, especialmente na etapa final, quando o time acabou sofrendo o gol que definiu o placar O Liberal 08.10.25 1h07 lateral foi titular mais uma vez (Paysandu) O lateral Bryan Borges não escondeu a frustração após a derrota do Paysandu por 1 a 0 para o Botafogo-SP, na noite desta segunda-feira (6), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto. Em entrevista após o jogo, o jogador foi direto ao avaliar o desempenho da equipe, especialmente na etapa final, quando o time acabou sofrendo o gol que definiu o placar. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Faltou tudo no segundo tempo. Foi horrível. Infelizmente não conseguimos o resultado que a gente queria hoje. Fizemos um primeiro tempo bom. Mas o segundo tempo foi desastroso. Não conseguimos manter a posse de bola, não conseguimos baixar o adversário”, disse Bryan, visivelmente abatido. VEJA MAIS Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo O lateral reconheceu o momento delicado vivido pelo Papão, que segue lutando contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Paysandu desperdiçou a chance de deixar a zona de risco e aumentou a pressão sobre o elenco nesta reta final. “Momento delicado. Momento difícil que estamos vivendo. Mas vamos lutar até o fim. Enquanto tivermos chances, temos que lutar”, completou o jogador. O resultado interrompeu a reação que o time vinha construindo nas últimas rodadas e reforçou a necessidade de recuperação imediata. O próximo desafio será na terça-feira (14), quando o Paysandu enfrenta o Remo, no Mangueirão, em clássico decisivo tanto pela rivalidade quanto pela permanência na Série B. O técnico Márcio Fernandes deve ter uma semana intensa de treinos pela frente, tentando corrigir os erros de postura e marcação evidenciados na etapa final em Ribeirão Preto — especialmente a falta de controle e de criação ofensiva que o próprio Bryan destacou. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU PAPÃO Bryan Borges admite falhas e desabafa após derrota: 'Faltou tudo no segundo tempo' Em entrevista após o jogo, o jogador foi direto ao avaliar o desempenho da equipe, especialmente na etapa final, quando o time acabou sofrendo o gol que definiu o placar 08.10.25 1h07 TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 TÁ MAL! Com Diogo Oliveira de volta, Paysandu está escalado para enfrentar o Botafogo; confira
Lanterna da competição, o Papão busca uma vitória que pode tirar o time da última posição e reacender as esperanças de permanência na Série B
07.10.25 20h38 