Paysandu

Bryan Borges admite falhas e desabafa após derrota: 'Faltou tudo no segundo tempo'

Em entrevista após o jogo, o jogador foi direto ao avaliar o desempenho da equipe, especialmente na etapa final, quando o time acabou sofrendo o gol que definiu o placar

O Liberal
fonte

lateral foi titular mais uma vez (Paysandu)

O lateral Bryan Borges não escondeu a frustração após a derrota do Paysandu por 1 a 0 para o Botafogo-SP, na noite desta segunda-feira (6), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto. Em entrevista após o jogo, o jogador foi direto ao avaliar o desempenho da equipe, especialmente na etapa final, quando o time acabou sofrendo o gol que definiu o placar.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Faltou tudo no segundo tempo. Foi horrível. Infelizmente não conseguimos o resultado que a gente queria hoje. Fizemos um primeiro tempo bom. Mas o segundo tempo foi desastroso. Não conseguimos manter a posse de bola, não conseguimos baixar o adversário”, disse Bryan, visivelmente abatido.

O lateral reconheceu o momento delicado vivido pelo Papão, que segue lutando contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Paysandu desperdiçou a chance de deixar a zona de risco e aumentou a pressão sobre o elenco nesta reta final.

“Momento delicado. Momento difícil que estamos vivendo. Mas vamos lutar até o fim. Enquanto tivermos chances, temos que lutar”, completou o jogador.

O resultado interrompeu a reação que o time vinha construindo nas últimas rodadas e reforçou a necessidade de recuperação imediata. O próximo desafio será na terça-feira (14), quando o Paysandu enfrenta o Remo, no Mangueirão, em clássico decisivo tanto pela rivalidade quanto pela permanência na Série B.

O técnico Márcio Fernandes deve ter uma semana intensa de treinos pela frente, tentando corrigir os erros de postura e marcação evidenciados na etapa final em Ribeirão Preto — especialmente a falta de controle e de criação ofensiva que o próprio Bryan destacou.

