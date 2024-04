Auxiliar e filho de Hélio, Guilherme dos Anjos pode deixar os Paysandu em breve; entenda

O auxiliar técnico do Paysandu Guilherme dos Anjos, filho do treinador Hélio dos Anjos, pode deixar a Curuzu em breve. Em entrevista concedida ao repórter Rodolfo Sousa, da Liberal+, o técnico alviceleste disse que o profissional recebeu uma proposta vantajosa para deixar o clube. A oferta, no entanto, continua sendo analisada.

"Olha, eu vou falar uma coisa aqui que não falei para ninguém. Eu não sei se o Guilherme [dos Anjos] vai continuar. Ele recebeu uma proposta de trabalho 'fora da casinha' e eu, como pai, tenho que apoiar a decisão dele, mesmo ele tendo uma identidade com o clube. O Guilherme, para mim, é um profissional que já tem o caminho dele. Ele buscou isso, estudando, participando da nossa profissão. Ele vai ter um futuro brilhante. A hora que ele achar que é a hora, ele vai", disse Hélio, momentos antes do clássico Re-Pa, válido pela semifinal da Copa Verde.

Guilherme dos Anjos havia retornado ao Paysandu há poucas semanas. Em outubro do ano passado, quando a comissão técnica alviceleste renovou contrato por mais uma temporada, o auxiliar deixou o clube momentaneamente para realizar um curso de capacitação na Europa, nas dependências do Real Madrid. O anúncio, inclusive, foi feito em entrevista à Papão TV, no YouTube.

"Vou fazer um curso fora do país, na Europa, de gestão esportiva e de treinador. O curso é da Universidade Europeia em parceria com o Real Madrid. Não encaro isso somente como algo positivo para a minha carreira, mas também para o Paysandu, já que a minha ideia é voltar para cá após a finalização", explicou Guilherme na ocasião.

Guilherme compõe a comissão técnica fixa de Hélio dos Anjos há mais de 10 anos. Na temporada passada, por suspensão do técnico principal do Papão, comandou a equipe em três jogos, sendo uma vitória e duas derrotas.