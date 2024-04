Zagueiro titular do Paysandu deve desfalcar equipe na final do Parazão, afirma jornalista

O Paysandu terá uma baixa importante para o clássico Re-Pa deste domingo (14/04), válido pelo confronto de volta da final do Campeonato Paraense. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, o zagueiro Lucas Maia, titular da equipe bicolor, deve desfalcar a equipe por problemas físicos. Segundo Ferreira, o jogador foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha.

A baixa, conforme a apuração, já estava no radar da comissão técnica bicolor desde a última quarta-feira (10/04), quando o jogador saiu de campo da partida contra o Remo, válida pela semifinal da Copa Verde, com dores musculares. A tendência é Carlão, que substituiu Lucas no Re-Pa do meio da semana, seja titular da defesa alviceleste ao lado de Wanderson.

Outra baixa, essa já conhecida da comissão técnica desde o último final de semana, é a de Leandro Vilela, expulso no primeiro jogo da final do Parazão. Ainda segundo Carlos Ferreira, quem deve ficar com a vaga deixada pelo volante é Val Soares. Ele deve atuar mais defensivamente no meio-campo bicolor ao lado de João Vieira, um dos destaques da semifinal da Copa Verde.

Paysandu e Remo se enfrentam pela final do Parazão neste domingo, às 17h, com vantagem bicolor. Por vencer o jogo de ida, no final de semana passado, por 2 a 0, o Papão pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim fica com o caneco estadual. A partida será disputada no estádio Mangueirão e terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.