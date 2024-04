Ingressos Re-Pa: filas longas se formam na Curuzu, mas Baenão não tem movimento nesta sexta; galeria

A manhã desta sexta-feira (12) foi de longas filas nas bilheterias do Estádio da Curuzu para a compra de ingressos para o Re-Pa da decisão do Parazão 2024 . A partida contra o Remo , que será no domingo (14), no Mangueirão, poderá selar o 50º título estadual do Paysandu , que venceu o jogo de ida por 2 a 0. A expectativa é grande no lado bicolor da Avenida Almirante Barroso.

Entretanto, as longas filas também causaram transtorno a alguns torcedores, principalmente os que têm direito a gratuidades, como idosos e pessoas com deficiência. "Estão dizendo que só estão dando gratuidades para idosos e crianças. Quer dizer que a gente está aqui desde 5h da manhã e não pegou ingresso? Como é que fica? Tem ingresso, sim. São mais de 2 mil ingressos e não deram nem 200 aqui. Isso é humilhação", reclamou um torcedor a O Liberal.

Torcedor reclamou da falta de organização nas gratuidades

Os ingressos começaram a ser vendidos na quinta-feira em todas as Lojas Lobo da Região Metropolitana de Belém e na internet, pelo site IngressoSA.com . Para o Lado B do Mangueirão a arquibancada custa R$ 60, a cadeira R$ 120 e o lounge bicolor R$ 250. Já o estacionamento antecipado é R$ 30 (carro) e R$ 20 (moto) . A partir das 14h do domingo os valores irão subir, respectivamente, para R$ 50 e R$ 30.

Baenão sem filas

Em compensação, do outro lado da Almirante Barroso, as venda de ingressos do Remo para o clássico era fraca. Na Loja Rei da Amazõnia, principal ponto do Baenão, não havia filas do lado de fora e o movimento na loja era tranquilo. Para se campeão, o Leão precisa vencer por três gols de diferença no tempo regulamentar - caso vença por dois, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

Os valores dos ingressos para o lado azulino do Mangueirão também são R$ 60 a arquibancada e R$ 120 a cadeira, também com a opção de fazer a compra online .