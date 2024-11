Atrás de boas energias, Paysandu convida padre para benzer novo Centro de Treinamento

A delegação do Paysandu já viajou para o interior de São Paulo, onde enfrenta, nesta segunda-feira (4), a Ponte Preta, pela 35ª rodada da Série B. Antes do embarque, o elenco teve dias intensos de trabalho, encerrando os treinos no domingo, na Curuzu. No sábado, o clube promoveu uma visita especial para reforçar a fé dos jogadores na permanência na Série B.

Um dia depois da entrega do Centro de Treinamento (CT), na presença da imprensa e torcedores, o Papão recebeu a visita do padre Carlos Sousa, que realizou uma cerimônia de bênção no local, incluindo aspersão de água benta. Entre orações, o padre energizou o ambiente, transmitindo uma bênção necessária neste momento decisivo. Contra a Ponte Preta, o Papão precisa vencer para alcançar os 45 pontos e assegurar a permanência na Segunda Divisão.

O Paysandu ocupa atualmente a 14ª posição, com 40 pontos, e encara um adversário igualmente pressionado pelo resultado. A Macaca é hoje a 16ª colocada, com 38 pontos, e está na porta do Z4.

As equipes se enfrentam às 21 horas pela 35ª rodada da Série B, que entra em sua reta final. Após o compromisso em São Paulo, o Papão retorna a Belém para enfrentar o Brusque (no dia 11), viaja para pegar o Novorizontino (no dia 16) e encerra a competição na Curuzu, contra o Vila Nova (no dia 24).