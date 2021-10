Destaque na Série C, atacante Rildo é desligado do Paysandu

Um dos destaques do Paysandu na campanha da Série C, o atacante Rildo foi formalmente desligado do clube na tarde desta terça-feira (26). A informação foi confirmada pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger, à reportagem de O Liberal.

Segundo o mandatário, Rildo não joga mais pelo Paysandu. A rescisão com o atleta ocorreu em comum acordo. O clube não terá nenhum prejuízo financeiro na liberação do jogador.

De acordo com apuração de O Liberal, Rildo pediu para deixar o clube na última segunda-feira (25). Fontes de dentro do Paysandu afirmam que o pedido foi motivado pela invasão de uma uniformizada bicolor na goleada de 4 a 1 sofrida para o Ituano-SP.

Além do atacante, o goleiro Victor Souza e o volante Paulinho também pediram dispensa. Apesar disso, Ettinger afirmou que, por enquanto, nenhum outro desligamento de atleta foi confirmado na Curuzu.

Também na última segunda, o Paysandu também informou que as entrevistas coletivas dos jogadores da equipe estão suspensas. A medida deve durar por tempo indeterminado. Segundo o Paysandu, a decisão foi tomada de forma conjunta entre atletas comissão técnica e direção.

Números

Pelo Paysandu, Rildo disputou 13 partidas e marcou três gols. O atacante chegou à Curuzu em julho deste ano como um dos grandes reforços da equipe para a Série C.

A estreia do jogador ocorreu contra o Manaus, pela 9ª rodada da primeira fase na competição. Na partida, o jogador marcou o gol bicolor no empate em 1 a 1.

Repercussão no clube

Apesar da derrota para o Ituano e das chances reduzidas de acesso à Série B, Maurício Ettinger informou que o clima na Curuzu é bom. Ele afirma que os jogadores estão focados na próxima partida do clube, que ocorre na quarta-feira (27), contra o Castanhal, pelas quartas de final da Copa Verde.

De acordo com o presidente, após o jogo, o elenco do Paysandu viaja para Recife-PE. Lá, a equipe se prepara para o jogo contra o Botafogo-PB, pela 5ª rodada do quadrangular de acesso da Série C.