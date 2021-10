Paysandu: jogadores pedem para sair e clube afirma que apenas se manifestará em casos oficiais

A invasão de uma uniformizada bicolor na goleada sofrida pelo Paysandu por 4 a 1, contra o Ituano-SP, ainda repercute na Curuzu. Segundo fontes de dentro do clube, três jogadores teriam pedido para deixar o Papão: o goleiro Victor Souza, o atacante Rildo e o volante Paulinho.

Um dos que teria pedido para deixar o Paysandu, o capitão do time, Victor Souza, usou as redes sociais para denunciar ameaças de alguns torcedores. Nas publicações de Victor, as pessoas dizem que ele e outros jogadores tiveram sorte que a Polícia Militar estava no local, mas que ainda estão atrás deles.

O Paysandu informou também que as entrevistas coletivas dos jogadores da equipe estão suspensas. A medida deve durar por tempo indeterminado. Segundo o Paysandu, a decisão foi tomada de forma conjunta entre atletas comissão técnica e direção.

A reportagem entrou em contato com o clube, em busca de um posicionamento, mas o Paysandu só se manifestará nos casos de saídas oficiais.