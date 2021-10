Paysandu anuncia que entrevistas de atletas estão suspensas por tempo indeterminado

O Paysandu informou nesta segunda-feira (25) que as entrevistas coletivas dos jogadores da equipe, divulgadas diariamente à impresssa pela assessoria do clube, estão suspensas. A medida deve durar por tempo indeterminado.

Segundo o Paysandu, a decisão foi tomada de forma conjunta entre atletas comissão técnica e direção. A reapresentação do elenco, após a derrota para o Ituano, ocorreu por volta das 15h30 no estádio da Curuzu.

Apesar da suspensão das entrevistas, a assessoria do clube disse que vai continuar ajudando a imprensa com informações e imagens de apoio. Diariamente, o os profissionais da comunicação do Paysandu disponibilizam fotos e vídeos dos treinamentos.

Ameaças

Após a goleada sofrida para o Ituano, o goleiro do Paysandu, Victor Souza, usou as redes sociais para denunciar ameaças de alguns torcedores. Após o terceiro gol do Ituano na partida, uma torcida uniformizada invadiu o gramado. Agentes da Polícia Militar interviram e expulsaram os invasores. O jogo só retornou meia hora depois.