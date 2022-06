Atacante do Goiás, Nicolas reencontra elenco do Paysandu antes de partida da Série C

O atacante Nicolas, ex-Paysandu, esteve hoje no estádio da Serrinha, em Goiania, para acompanhar os treinamentos do elenco bicolor, que enfrenta a Aparecidense neste sábado (18), pela 11ª rodada da Série C. O jogador, que hoje atua pelo Goiás, disse que fez questão de reencontrar os antigos companheiros de equipe.

O atacante, que está no Goiás desde a metade de 2021, tem forte identificação com o futebol do Pará. Nas temporadas de 2019 e 2020, o jogador era o principal destaque do Paysandu. Com a camisa Bicolor, Nicolas conquistou dois títulos, disputou 103 jogos e marcou 37 gols.

Após o treinamento no estádio da Serrinha, casa do Goiás, o Paysandu entra em concentração para a partida contra a Aparecidense. O jogo, que será realizado no estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, começa às 19h e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.