Assista: vídeo vaza e mostra público na vitória do Paysandu sobre o Paragominas

Apesar da presença de público estar proibida nos estádios, não foi o que aconteceu ontem (4), na vitória do Paysandu por 2 a 0 sobre o Paragominas. É o que mostra um vídeo vazado do jogo na Arena Verde. É possível ver torcedores em um determinado setor das arquibancadas do estádio.

O árbitro da partida, Joelson Silva dos Santos não registrou a ocorrência na súmula. A reportagem está buscando contato com a Federação Paraense de Futebol para saber se haverá alguma investigação ou até mesmo uma punição ao Paragominas e à arbitragem. Até o momento, o Paragominas não respondeu aos nossas tentativas de contato.