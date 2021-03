Após vitória no Parazão, técnico do Paysandu pensa na Copa do Brasil: 'Descansar e recuperar'

O técnico do Paysandu, Itamar Schulle, destacou a inteligência dos jogadores, na vitória de 2 a 0 em cima do Paragominas na noite desta quinta-feira (4), diante de um gramado pesado por causa da forte chuva.

“Olhamos a equipe do Paragominas jogar, analisamos, passamos para ao atletas o que era ao adversário e trabalhamos em cima disso. E também como campo se apresentou. Molhado, pesado, chuva, a parte física a equipe se comportou bem. As trocas foram feitas pelo momento do jogo e dentro daquilo que precisávamos e nenhuma atleta saiu por nenhum tipo de situação a não ser o desgaste da partida. E também tiveram inteligência. Executaram muito bem o que foi treinado e conseguiram vencer, fazer os gols e ter grande parte dos jogo sob controle. Tenho que parabenizar pela luta e por estar assimilando e evoluindo no início da competição”, disse o treinador.

Antes de enfrentar o Carajás na terceira rodada do Campeonato Paraense, o Paysandu tem um compromisso pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, 10 de março, o time bicolor joga contra o Madureira-RJ, às 15h30, no Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ). O técnico Itamar Schulle sabe que isso muda toda a programação inicial.

“Queria muito esses dez dias para recuperar os atletas, dar condição melhores aos outros. Unir esse grupo, porque hoje não temos condição. Mas infelizmente foi marcado o jogo pela Copa do Brasil, dia 10 de março, e toda a programação cai por terra. Tem que fazer uma viagem de 7 a 8 horas devido a estrada de volta para Belém. Chegar, descansar, recuperar, não dá tempo de muito treinamento. É só um apenas. E já tem uma viagem para o Rio de Janeiro. Volta já tem outro jogo. Mas é natural de uma equipe que está se renovando, começando do zero, dando oportunidade para todos, para os meninos da base, pelo que estão mostrando, a data de copa do brasil quebrou o planejamento. E mantermos o que estamos fazendo. Não adianta lamentar. É trabalhar com ânimo, disposição”, afirmou.