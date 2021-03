Jogadores do Paysandu comemoram vitória e atacante afirma: 'É gratificante ajudar o Paysandu'

O atacante Nicolas voltou a marcar na noite desta quinta-feira na vitória de 2 a 0 do Paysandu em cima do Paragominas. O atacante foi autor do segundo gol e deu um passo importante para buscar a artilharia também em 2021. Antes, ele marcou no jogo contra o Castanhal, que terminou empatado em 1 a 1.

“Segundo jogo. Uma vitória importante. Estou muito feliz pelo resultado e por mais um gol. É sempre legal e gratificante ajudar o Paysandu. Vamos continuar porque tem um longo ano pela frente e um campeonato estadual muito difícil”, afirmou Nicolas.

Já o volante Ratinho estreou no Paysandu da melhor forma possível, marcando um gol em cima do ex-clube. O jogador comemorou bastante e acredita na evolução da equipe a cada partida.

“Feliz pela estreia, por ter ajudado e pela vitória que vai nos dar segurança e tranquilidade na sequência do campeonato Que possamos continuar evoluindo e buscando as vitórias”, comentou Ratinho