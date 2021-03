Ministério Público do Pará decide não pedir a paralisação do Campeonato Paraense

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) decidiu não pedir a suspensão do campeonato até que os gestores municipal e estadual se posicionem sobre a recomendação de lockdown. Foi o que informou o o promotor de Justiça Nilton Gurjão, que integra a Comissão do MPPA do Estatuto do Torcedor. O assunto foi discutido em um grupo de aplicativo de mensagem composto por promotores de todo o Brasil que cuidam dessa área.

"Depois de muita discussão e considerando a recomendação do MP de lockdown, entendemos que devemos aguardar a posição dos gestores municipal e estadual a respeito do assunto. Portanto, a comissão não vai, por enquanto, pedir a paralisação do Campeonato", afirmou o promotor Nilton Gurjão.

LEIA MAIS:

Ministério Público do Pará debate suspensão do Campeonato Paraense, informa promotor

Nesta quinta-feira, o MPPA recomendou que o Município de Belém e o Estado do Pará suspendam imediatamente e de maneira total o funcionamento de serviços não-essenciais, decretando lockdown na Região Metropolitana I e na capital paraense. Na recomendação não há nenhum direcionamento específico para a futebol profissional.

Com isso, o Campeonato Paraense continua normalmente. A justificativa é que há um protocolo específico para a realização do torneio, apesar do bandeiramento vermelho no Pará.