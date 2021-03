Ministério Público do Pará debate suspensão do Campeonato Paraense, informa promotor

Promotores do Ministério Público Estado do Pará (MPPA) e de outros estados do Brasil estão discutindo a possibilidade de recomendar a paralisação dos campeonatos estaduais, regionais e nacionais. Segundo o promotor de Justiça Nilton Gurjão, que integra a Comissão do MPPA do Estatuto do Torcedor, o assunto está sendo abordado em um grupo de aplicativo de mensagem composto por promotores de todo o Brasil que cuidam dessa área. Mas ainda não há nada definido.

O assunto entrou em destaque após alguns estados decretarem lockdown e as federações de futebol desses locais suspenderem as competições por causa do aumento dos casos de covid-19. Foi assim em Santa Catarina, Paraná e Ceará.

Nesta quinta-feira, o MPPA recomendou que o Município de Belém e o Estado do Pará suspendam imediatamente e de maneira total o funcionamento de serviços não-essenciais, decretando lockdown na Região Metropolitana I e na capital paraense. Na recomendação não há nenhum direcionamento específico para a futebol profissional.

Logo, o Campeonato Paraense continua normalmente. A justificativa é que há um protocolo específico para a realização do torneio, apesar do bandeiramento vermelho no Pará.