Com lei do ex e muita chuva, Paysandu vence o Paragominas na Arena Verde

O Paysandu venceu o Paragominas por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, na Arena Verde, na abertura da segunda rodada do Campeonato Paraense. Foi a primeira vitória do time bicolor, que foi mais competente e soube aproveitar as oportunidades para marcar os dois gols, anotados por Ratinho, ex-Paragominas, e Nicolas.

O resultado colocou o Paysandu na primeira colocação do grupo A, com quatro pontos. Para se manter na posição no fim da rodada, o time bicolor precisa torcer para a derrota do Bragantino diante do Remo, no jogo que será realizado nesta sexta-feira, no Diogão, em Bragança. O Paragominas caiu para a terceira posição do grupo C, com três pontos.

O próximo jogo do Paysandu será contra o Carajás, no Mamazão, em Outeiro, às 10h30 de domingo (14) da semana que vem. O Paragominas vai enfrentar o Tapajós, na Arena Verde, às 16 horas de domingo (14).

Acompanhe o lance a lance

JOGO

O jogo entre Paragominas e Paysandu foi debaixo de muita chuva na Arena Verde. O Jacaré começou melhor e teve chance de marcar quando Jefferson Maranhense puxou contra-ataque em velocidade pelo meio. Ele acertou passe de letra para Michel Santos, que chuta cruzado e a bola vai para fora.

O Paysandu depois se arrumou e conseguiu chegar ao campo adversário. As melhores chances foram pelo lado direito, contando com o Israel. Ele chegou a errar alguns lançamentos, mas, aos 34 minutos, achou o passe preciso para mudar o marcador. O gol saiu do pé do ex-Paragominas, Ratinho. O volante recebeu na área, ajeitou e chutou forte para colocar o alviceleste na frente e fez valer a lei do ex.

Na reta final da primeira etapa, o Jacaré teve chance de empate com Jefferson Maranhense, que recebeu na entrada da área e bateu forte, mas a bola acabou passou por cima do gol.

A resposta do Paysandu veio com chute de Ruy. A bola ia no cantinho, mas o goleiro do Paragominas conseguiu defender.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Paragominas novamente foi para cima tentando empatar. A chance veio quando Aleilson saiu no contra-ataque pela esquerda e chuta forte. Mas o goleiro do Paysandu espalmou e a zaga afastou o perigo.

O Paragominas foi tentando, mas não era tão objetivo. Já o Paysandu, na melhor chance da partida no segundo tempo, concluiu no gol. A zaga do Jacaré vacilou e Nicolas recebeu com liberdade na área. Ele tocou por baixo do goleiro do Paragominas e ampliou o placar na Arena Verde.

A partida seguiu até os 53 minutos e terminou com a vitória de 2 a 0 do Paysandu.

FICHA TÉCNICA

Paragominas x Paysandu

Campeonato Paraense – 2ª rodada

Paragominas: Gustavo Recife; Michel Silva, Fernando, Wellyson, Carneirinho; Dutra (Paulo Victor), Paulo de Tarcio (Kaikinha), Jefferson Maranhense (João Neto), Biro; Michel Santos (Jordan Gabriel) e Aleilson

Técnico: Júlio Cesar

Paysandu: Paulo Ricardo; Israel, Yan, Perema, Diego Matos; Denilson (Matheus Lopes), Ratinho (Bruno Collaço), Ruy (Elyeser); Marlon (Igor Goularte), Ari Souza (Rikelton), Nicolas

Técnico: Itamar Schulle

Cartão Amarelo: Marlon, Israel; João Neto, Gustav Recife

Gol: Ratinho (34’/1ºT), Nicolas (33’/2ºT)

Local: Arena Verde – Paragominas (PA)

Árbitro: Joelson Silva dos Santos/FPF

A1: Leory Rodrigues Pereira/FPF

A2: Raimundo Dácio Silva da Costa/FPF

4º: Bruno Luiz Vieira da Luz/FPF