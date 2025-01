Apresentação de Rossi no Paysandu está marcada para quarta-feira (15); saiba onde será

O atacante Rossi, considerado a principal contratação do Paysandu para a temporada de 2025, será apresentado oficialmente à imprensa nesta quarta-feira (15). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação bicolor.

De acordo com o Paysandu, o evento ocorrerá em uma churrascaria de Belém, localizada na avenida João Paulo II, esquina com a travessa do Chaco, próximo ao estádio da Curuzu, casa do Papão.

Segundo o jornalista Carlos Ferreira, Rossi estará em campo no próximo domingo (19), na partida contra o Capitão Poço, válida pela primeira rodada do Campeonato Paraense, às 17h, na Curuzu. A tendência é que Marlon, outra contratação de destaque do Paysandu, também faça sua estreia pela equipe no final de semana.

Búfalo da Curuzu

A contratação de Rossi, de 31 anos, foi um desejo do presidente do Paysandu, Roger Aguilera, que assumiu o cargo no último dia 1º. O jogador já havia manifestado interesse em atuar pelo clube, e Aguilera decidiu contratá-lo após sua passagem pelo Vasco, onde disputou 22 partidas na última temporada, mas não marcou gols. Em entrevista ao site oficial do Papão, Rossi expressou sua felicidade em defender o time do coração:

"Estou muito feliz em poder jogar no maior campeão da Amazônia. Estou realizando um sonho de menino e, sem dúvida, será o maior desafio da minha carreira", afirmou Rossi.

Além disso, Roger confirmou que a estreia de Rossi será na partida inaugural do time no Campeonato Paraense. Ele também aproveitou a oportunidade para convocar a torcida bicolor a lotar o Estádio da Curuzu no dia 19 de janeiro, quando o Paysandu enfrentará o Capitão Poço.

"Desde já, aproveito para convocar a torcida a encher o estádio na estreia do Rossi, que será também a nossa estreia no Parazão", disse o presidente do Papão.