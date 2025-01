Com bilhetes de até R$ 200, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Capitão Poço

O Paysandu iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Capitão Poço, válida pela primeira rodada do Parazão 2025. O duelo está marcado para ocorrer às 17h do próximo domingo (19), no estádio da Curuzu, em Belém.

Segundo publicação do Papão nas redes sociais, o ingresso de arquibancada custa R$ 50,00, enquanto os bilhetes para o setor de cadeiras estão sendo vendidos por R$ 200,00. As entradas podem ser adquiridas de forma online, por meio do site ingressosa.com, ou presencialmente, em qualquer Loja Lobo.

O clube, no entanto, não especificou como será o acesso dos sócios-torcedores à partida. A expectativa, porém, é que os membros do programa tenham entrada gratuita mediante check-in, assim como ocorreu na temporada passada. Vale lembrar que o Paysandu lançou recentemente um novo programa de sócios.

Mudança de data e local

A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou alterações no horário e no local da partida entre Paysandu e Capitão Poço, válida pela primeira rodada do Parazão 2025. De acordo com a entidade, o jogo, inicialmente marcado para o Mangueirão, foi transferido para o estádio da Curuzu. Além disso, o horário da partida foi antecipado em uma hora, passando das 18h para as 17h.

Apesar de ser a estreia do Paysandu no Estadual, a equipe já realizou seu primeiro jogo na temporada no último domingo (12), contra a Tuna Luso, pela Supercopa Grão-Pará, no Mangueirão. A partida terminou com vitória bicolor por 2 a 0, com dois gols marcados pelo atacante Nicolas.

Até o momento, o Paysandu já contratou 12 jogadores para a próxima temporada e segue em atividades de pré-temporada no CT Raul Aguilera, localizado no bairro das Águas Lindas. A partida contra o Capitão Poço terá transmissão em tempo real pelo portal Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.