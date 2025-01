Rossi e Marlon devem estrear pelo Paysandu no domingo (19), diz jornalista

A expectativa para ver Rossi e Marlon, duas grandes contratações do Paysandu nesta janela, é alta entre os torcedores. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, a dupla estará em campo no próximo domingo (19), na partida contra o Capitão Poço, válida pela primeira rodada do Campeonato Paraense, às 17h, no Estádio da Curuzu.

Rossi e Marlon foram os principais nomes anunciados até agora pelo Paysandu para reforçar o ataque da equipe no Campeonato Paraense, Copa do Brasil e, possivelmente, na Copa Verde. Os dois jogadores devem ser apresentados à imprensa em uma coletiva ainda nesta semana.

Búfalo da Curuzu

A contratação de Rossi, de 31 anos, foi um desejo do presidente do Paysandu, Roger Aguilera, que assumiu o cargo no último dia 1º. O jogador já havia manifestado seu interesse em atuar pelo clube, e Aguilera decidiu trazê-lo após sua passagem pelo Vasco, onde disputou 22 partidas na última temporada, mas não marcou gols. Em entrevista ao site oficial do Papão, Rossi expressou sua felicidade em defender o time do coração.

"Estou muito feliz em poder jogar no maior campeão da Amazônia. Estou realizando um sonho de menino e, sem dúvida, será o maior desafio da minha carreira", afirmou Rossi.

Além disso, Roger confirmou que a estreia de Rossi será na partida inaugural do time no Campeonato Paraense. Ele também aproveitou a oportunidade para convocar a torcida bicolor a lotar o Estádio da Curuzu no dia 19 de janeiro, quando o Paysandu enfrentará o Capitão Poço.

"Desde já, aproveito para convocar a torcida a encher o estádio na estreia do Rossi, que será também a nossa estreia no Parazão", disse o presidente do Papão.

De volta para casa

Após duas temporadas fora, o atacante Marlon retorna à Curuzu para defender as cores do Paysandu. Em entrevista ao site oficial do clube, ele expressou sua gratidão e felicidade por voltar, afirmando que o Paysandu foi um divisor de águas em sua carreira, abrindo portas para novos desafios.

"O Paysandu é o clube que me projetou no futebol e me trouxe muita felicidade. Estou animado por voltar e encontrar o clube muito mais estruturado e agora na Série B. Vamos trabalhar duro para conquistar tudo o que o Paysandu planejou para 2025", declarou Marlon.

Durante sua passagem anterior pelo Papão, entre 2021 e 2023, Marlon disputou 90 partidas, marcando 25 gols e conquistando títulos importantes como a Copa Verde e o Campeonato Paraense. Sua breve passagem pelo Gil Vicente, em Portugal, foi menos produtiva, com 27 jogos e nenhum gol. Na última temporada, jogou pelo Guarani-SP, onde participou de 31 partidas, anotando um gol e uma assistência, mas infelizmente o clube foi rebaixado para a Série C.