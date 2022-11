Após título da Copa Verde, Robinho fecha com Botafogo-SP e se despede do Paysandu: 'Obrigado'

O atacante Robinho está de malas prontas para deixar o Paysandu. Depois de ajudar o clube a conquistar o terceiro título da Copa Verde, o atleta anunciou sua despedida do bicola, já que ele parte para o interior Paulista, onde vai defender o Botafogo de Ribeirão Preto na temporada de 2023.

Robinho usou as redes sociais para se despedir da Fiel Bicolor. "Primeiro agradecer a Deus por essa noite inesquecível. E segundo todos os meus companheiros e comissão técnica do clube. Obrigado por cada momentos que passamos juntos rapaziada. Desejo sorte a cada um de vocês. Deus abençoe a todos… let’s bora papão", escreveu.

O atacante foi figura presente na final da Copa Verde e no segundo tempo deu lugar para a entrada de Batista. Foi do banco de reservas que ele viu João Vieira acertar o canto direito do goleiro Tony, e decretar a cobrança de pênaltis, que deu ao Paysandu a conquista heróica, na qual ele agradece bastante.

"Eu saio com uma emoção muito grande, de ter entrado na história do clube. Como eu falei para o presidente, eu vou por causa de um sonho meu, mas deixo as portas abertas para um dia retornar ao Paysandu. Infelizmente não conseguimos o acesso, mas esse título mostrou que o nosso grupo tem qualidade".

A emoção do atacante foi tamanha que, ao final do jogo, Robinho foi flagrado de joelhos no gramado do Serra Dourada. Quando perguntado o motivo, ele disse que foi "obra divina". "Um dia antes eu tinha orado e pedido a Deus pelo título, e que se a gente fosse campeão, eu andaria o gramado de joelhos. E ele nos coroou com o empate no último minuto e eu paguei a minha promessa, porque foi ele, com certeza", encerra.