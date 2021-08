Após rescindir com lateral, Paysandu se despede em rede social: 'Obrigado por toda dedicação'

Após o Paysandu acertar a rescisão de contrato do lateral-esquerdo Bruno Collaço, o clube se despediu do jogador nas redes sociais. Inicialmente, o contrato do jogador iria até dezembro deste ano, mas o Bicola conseguiu negociar a saída do defensor, que estava há três anos na Curuzu.

[Instagram=CSFOH7QHRo_]

O último jogo de Bruno Collaço pelo Paysandu foi contra o Jacuipense, no dia 12 de junho, pela terceira rodada da Série C. O time bicolor venceu o confronto por 2 a 0. O lateral ficou mais de um mês no departamento médico tratando uma lesão na região lombar, até iniciar a transição. O jogador teria recebido uma proposta do Vila Nova-GO, para disputar a Série B.