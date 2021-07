Na despedida do Paysandu, Bruno Collaço recebe mensagens de atletas e ex-jogadores do Papão

O lateral-esquerdo bruno Collaço se despediu do Paysandu nas redes sociais, após receber proposta de um clube da Série B. O jogador estava no Papão desde 2019 e recebeu o carinho e incentivo de jogadores e ex-atletas bicolores.

Em publicação feita em sua conta no Instagram, Collaço falou do carinho que possui pelo Papão e atletas do clube como os goleiros Victor Souza e Paulo Ricardo, o zagueiro Yan, além dos ex-jogadores que passaram pelo clube como Elyeser, PH, Mateus Anderson, Victor Oliveira.

Leia as mensagens

“Você é ídolo, tanto como jogador, como caráter. Um prazer desfrutar contigo o vestiário, irmão” (Elyeser- ex-volante do Paysandu)

“Sucesso sempre. Deus te abençoe, monstro/mito” (Victor Oliveira – Ex-zagueiro do Paysandu)

“Deus o abençoe, irmão” (Alan Calbergue – ex-meia do Paysandu)

“Joga muito” (Mateus Anderson – ex-atacante do Paysandu)

“Parabéns por tudo que você construiu com a camisa do Papão. Desde que cheguei nos aproximamos muito, aprendi demais contigo e espero voltar a trabalhar contigo novamente. Gratidão por ser testemunha em meu casamento. Estamos em oração, para que Deus dê sempre o melhor a vocês. Sucesso, meu irmão” (Victor Souza – atual goleiro do Paysandu)

“Você é um exemplo dentro e fora dos campos. Orgulho demais de ter trabalhado com você, Bruninho. Sucesso sempre”. (PH – ex-volante do Paysandu)

“Deus o abençoe, irmão. Prazer enorme ter trabalhado com você”. (Paulo Ricardo – goleiro reserva do Paysandu).

“Ídolo! Parabéns pela linda história. Deus abençoe a sua caminhada”. (Gabriel Barbosa – ex-atacante do Paysandu).

Em duas temporadas e meia pelo Paysandu, Bruno Collaço atuou em 74 partidas com a camisa do Papão, não marcou gols, e conquistou dois títulos estaduais (2020 e 2021).