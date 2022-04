Após vice do Parazão, presidente do Paysandu confirma Márcio Fernandes como técnico na Série C

Mesmo sem o título do Campeonato Paraense, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, confirmou o técnico Márcio Fernandes, de 60 anos, no comando do time para a temporada. O treinador, que já foi jogador do clube na década de 80, chegou ao Papão em dezembro do ano passado.

A vinda de Márcio Fernandes para o Paysandu ocorreu com a ideia de montar uma equipe forte para as competições de 2022, especialmente para buscar o sonhado acesso para a Série B do Brasileirão.

Apesar de não ter conquistado o título, o time de Márcio Fernandes foi um dos mais regulares dentro da competição. De 14 jogos, o Paysandu perdeu apenas dois; venceu 10 e empatou duas vezes.

Carreira

Márcio Fernandes também foi técnico do Remo em 2019. Com o Leão, o técnico conquistou o Campeonato Paraense e ficou no time até o fim da primeira fase da Série C, quando a equipe azulina foi eliminada pelo Paysandu.

O treinador também teve passagens pelo Fortaleza-CE, Guarani-SP, Joinville-SC, Botafogo-SP, ABC-RN, Vila Nova-GO, Brasiliense-DF e outros clubes. Natural de São Paulo, a carreira como técnico começou na base do Santos-SP e foi o primeiro treinador de Neymar, atacante da Seleção Brasileira e do PSG.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)